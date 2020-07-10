Чувашия заняла первое место среди регионов России по экспорту сена

10 Июль 2020 2020-07-10T17:40:29+03:00

Республика отправляет его в Бельгию, Германию, Польшу и Словению

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Стало известно, что за прошедшие полгода Чувашия экспортировала 440 тонн сена на общую сумму 158,3 тысячи долларов США. Так, республика стала первой среди регионов России по этому показателю.

Сено из Чувашии чаще всего направляется в Бельгию, Германию, Польшу и Словению.

- Общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Чувашии за первое полугодие составил 11,8 миллионов долларов США, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 10,3%. В рамках реализации регионального проекта перед аграриями республики поставлена задача к 2024 году нарастить объемы экспорта до 46 миллионов долларов, - сообщают в пресс-службе Минсельхоза республики.

ИСТОЧНИК KP.RU