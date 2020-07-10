Выпил и пошел в воду: в Татарстане найден еще один утонувший

10 Июль 2020 2020-07-10T15:22:04+03:00

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Из-за жары жители Татарстана лезут в воду, но при этом забывают о правилах безопасности. в результате чего чуть ли не каждый день в сводках экстренных служб появляется информация об утонувших.

Так, в четверг, 9 июля, на реке Большой Черемшан в деревне Вишневая Поляна утонул 48-летний мужчина. Он был пьян, проигнорировал установленный аншлаг “Купание запрещено” и пошел окунуться в воду.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

- На место происшествия в 12.02 выехала опергруппа Нурлатского ПСГ, спасатели ЗПСО №3 пгт. Алексеевска и инспектор ГИМС Чистополя. Тело погибшего извлекли водолазы, - сообщают в пресс-служба МЧС Татарстана.

Напомним, в этот же день на озере Каракуль у поселка Красный Ключ Нижнекамского района утонул 13-летний мальчик. Он решил искупаться вместе с другом, хотя и не умел плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU