Выпил и пошел в воду: в Татарстане найден еще один утонувший
Из-за жары жители Татарстана лезут в воду, но при этом забывают о правилах безопасности. в результате чего чуть ли не каждый день в сводках экстренных служб появляется информация об утонувших.
Так, в четверг, 9 июля, на реке Большой Черемшан в деревне Вишневая Поляна утонул 48-летний мужчина. Он был пьян, проигнорировал установленный аншлаг “Купание запрещено” и пошел окунуться в воду.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
- На место происшествия в 12.02 выехала опергруппа Нурлатского ПСГ, спасатели ЗПСО №3 пгт. Алексеевска и инспектор ГИМС Чистополя. Тело погибшего извлекли водолазы, - сообщают в пресс-служба МЧС Татарстана.
Напомним, в этот же день на озере Каракуль у поселка Красный Ключ Нижнекамского района утонул 13-летний мальчик. Он решил искупаться вместе с другом, хотя и не умел плавать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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