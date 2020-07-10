2020-07-10T10:03:34+03:00
Происшествия

В Чебоксарах служебный автобус выехал на "красный" и врезался в маршрутку

К счастью, в ДТП никто не пострадал [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
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Утром в пятницу, 10 июля, на перекрестке улиц Хмельницкого и Фучика в Чебоксарах столкнулись служебный автобус ПАЗ и маршрутка №65. В последней находилось трое пассажиров, сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.

По предварительной версии, автобус ехал на запрещающий сигнал светофора. От удара у маршрутки серьезно помяло переднюю часть. Однако от госпитализации водитель и пассажиры отказались.В ПАЗе также никто не пострадал.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

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