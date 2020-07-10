2020-07-10T09:03:56+03:00
Происшествия

В Татарстане утонул 13-летний мальчик

Ребенок не умел плавать, но все равно решил искупаться
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В четверг, 9 июля, на озере Каракуль у поселка Красный Ключ Нижнекамского района произошла трагедия. Примерно в 17.31 там утонул 13-летний мальчик. Об этом по системе 112 сообщил очевидец.

Известно, что трое ребят гуляли у берега, когда двоим из ним захотелось искупаться. Несмотря на то, что плавали они плохо, а один и вовсе не умел, мальчики полезли в воду.

- В этом месте озера резкий перепад глубины, не умевший плавать мальчик оступился, захлебнулся и стал тонуть. Второй пытался прийти к нему на помощь, но сам едва не ушёл под воду. Дети пытались криками привлечь внимание. Но рядом не оказалось взрослых, кто бы мог им помочь, - сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

Прибывшие на место спасатели достали тело подростка с трехметровой глубины в 7 метрах от берега.

Отметим, что на озере Каракуль установлен аншлаг “Купание запрещено”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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