В Казани начались поиски 65-летнего пенсионера - инвалида по зрению

10 Июль 2020 2020-07-10T08:33:23+03:00

О местонахождении Накипа Галиулина ничего не известно с 9 июля

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В Казани начались активные поиски 65-летнего Накипа Галиулина. Мужчина перестал выходить на связь с близкими в четверг, 9 июля. Родные забеспокоились и обратились за помощью в полицию, отмечая, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и является инвалидом по зрению.

Известно, что Накип Галиахметович ростом около 176 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. На момент пропажи на нем была темно-зеленая рубашка, черные брюки, черные туфли и кепка.

Просим всех, кто видел Накипа Галиулина, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU