Казанца, который надругался над 6-летней девочкой, приговорил к 16 годам колонии

9 Июль 2020 2020-07-09T16:27:14+03:00

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В насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка и покушении на них признали виновным 42-летнего жителя Казани.

В суде было доказано, что в октябре прошлого года в Вахитовском районе столицы Татарстана мужчина увидел незнакомую 6-летнюю девочку, которая вместе с бабушкой заходила в подъезд. Злоумышленник проследовал за ними. Он нашел квартиру, в которую зашла женщин с внучкой, и постучал в дверь. Когда ему открыли, мужчина совершил в отношении девочки действия сексуального характера, а после убежал.

Но, как оказалось, это было только начало. Мужчина устроил за ребенком настоящую охоту. Прямо на следующий же день он снова пришел в тот самый подъезд и стал ждать, когда бабушка с внучкой вернуться домой. Вот только подходя к подъезду бабушка заметила в окне злоумышленника. Женщина позвонила отцу девочки, который и поймал злоумышленника.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там также отметили, что осужденный уже ранее привлекался к ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Тогда его приговорили к 5,5 годам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU