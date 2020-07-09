Для строительства второй очереди БКК в Казани у горожан изымут больше участков, чем планировалось
К 69 ранее известным добавились еще 9 адресов
Фото: pixabay.com
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В Казани продолжается строительство второй очереди Большого казанского кольца (БКК). Вот только стало известно, что под застройку изымут больше участков, чем планировалось. Их полный перечень опубликован в сборнике документов Исполкома города.
К 69 ранее известным адресам добавились еще девять: на улицах Горийская, 1-я Елабужская, Тихорецкая, Прибрежная и Лодейная. На каждом из участков от одного до трех сооружений.
Отметим, что эта земля и расположенные на ней объекты недвижимости у горожан местные власти должны выкупить по рыночной цене.
ИСТОЧНИК KP.RU