Для строительства второй очереди БКК в Казани у горожан изымут больше участков, чем планировалось

9 Июль 2020 2020-07-09T16:29:46+03:00

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В Казани продолжается строительство второй очереди Большого казанского кольца (БКК). Вот только стало известно, что под застройку изымут больше участков, чем планировалось. Их полный перечень опубликован в сборнике документов Исполкома города.

К 69 ранее известным адресам добавились еще девять: на улицах Горийская, 1-я Елабужская, Тихорецкая, Прибрежная и Лодейная. На каждом из участков от одного до трех сооружений.

Отметим, что эта земля и расположенные на ней объекты недвижимости у горожан местные власти должны выкупить по рыночной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU