2020-07-09T14:30:14+03:00
Общество

10 июля Союз «Торгово-промышленная палата РТ» подводит итоги республиканского конкурса «100 лидеров» - Татарстан будущего!

Проект был запущен в год 100-летия со дня образования ТАССР
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой Союза «Торгово-промышленной палаты РТ»Фото: предоставлено пресс-службой Союза «Торгово-промышленной палаты РТ»
Изменить размер текста:

Проект ориентирован на молодежь от 18 до 35 лет и направлен на привлечение активных, идейных, одаренных молодых людей в предпринимательскую деятельность. "100 лидеров" - Татарстан будущего - это бизнес-интенсив для студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей. Проект дает знания о том, как работать в команде, как начать и правильно вести свой бизнес, как воплотить в жизнь бизнес-идею.

Конкурс был запущен 4 февраля. За 20 дней на участие в конкурсе зарегистрировались свыше 250 молодых людей. Большую заинтересованность вызвала сферы – образование и профессиональная подготовка, промышленность и IT.

Научный руководитель проекта - Советник руководителя ФАС России, к.э.н., бизнес-тренер Федоренко Михаил Владимирович:

«В период ограничительных мер обучающие модули проводили онлайн. Полсотни часов провели в формате ВКС. На сегодняшний день 19 команд презентовали свои социально-ориентированные проекты. Это 19 проектов в разных сферах: IT, промышленность, спорт и здоровый образ жизни, образование, сельское хозяйство. Предзащита прошла оффлайн 25 и 26 июня»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 10 июля в 16.00 в конгресс-зале ТПП РТ. На церемонию приглашены: Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Зяббаров Марат Азатович, руководители республиканских министерств и ведомств, общественных организаций, политические деятели республики, представители деловых кругов. Призовой фонд конкурса 500 тысяч рублей.

В церемонии награждения примет участие Президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимур Хакимов. Руководители двух бизнес-объединений планируют объявить о втором этапе конкурса «Лидеры Татарстана и Башкортостана».

СПРАВКА

Запуск проекта состоялся 4 февраля.

За 20 дней зарегистрировались свыше 250 молодых людей.

29 февраля эксперты провели собеседование.

Из 250 участников отобрали 100 лучших.

4 марта СТАРТ проекта и начало бизнес-интенсива.

Провели три модуля офлайн и пять онлайн модулей.

В конкурсе участвует 19 команд, 19 проектов в разных сферах: IT, сельское хозяйство, образование, спорт, промышленность.

Куратор проекта Советник руководителя ФАС России, к.э.н., бизнес-тренер, предприниматель-эксперт – Федоренко Михаил Владимирович.

Призовой фонд – 500 тысяч рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По делу о мошенничестве задержан замдиректора музея-заповедника "Остров Свияжск"
В Татарстане премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил новый налоговой режим для ИТ-компаний
В Набережных Челнах лечатся 870 человек с заболеваниями органов дыхания
В Чебоксарах в ДТП с “Мерседесом” пострадали двое детей
“Это небезопасно”: в казанском парке “Континент” начался ремонт скейт-площадки
В Ульяновске в ДТП с перевернутой легковушкой пострадали два подростка
Для строительства второй очереди БКК в Казани у горожан изымут больше участков, чем планировалось
Казанца, который надругался над 6-летней девочкой, приговорил к 16 годам колонии
10 июля в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и даже град
Пляжи в Набережных Челнах не получили разрешение на открытие
"Найден. Погиб": в Татарстане завершились поиски 56-летнего Владимира Якимова, который пропал больше трех месяцев назад
10 июля Союз «Торгово-промышленная палата РТ» подводит итоги республиканского конкурса «100 лидеров» - Татарстан будущего!
В Казань с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин
В Чебоксарах водитель троллейбуса, спасая пешехода, врезался в столб
В Казани появятся улицы Ильдара Зарипова и Мухаммата Сабирова
В Марий Эл ищут мужчину и женщину, которые отправились в лес и пропали
Крупный пожар в промзоне Казани произошел не на территории «Казаньнефтепродукт»
Пристрой к Дому правительства Чувашии хотят отремонтировать за 25,1 миллиона рублей
8 июля в Казани был побит температурный рекорд
В Чувашии пьяный водитель сбил 15-летнюю гимназистку
В Казани пропала 83-летняя Мадина Сабира, которая нуждается в медицинской помощи
В Чебоксарах группа подростков попыталась переплыть Волгу в районе судоходного шлюза
На пожаре на складе «Казаньнефтепродукт» ликвидировали открытое горение
Пожар на складе «Казаньнефтепродукт» был локализован
В Татарстане по факту пожара на складе «Казаньнефтепродукт» прокуратура начала проверку
В Татарстане скончался 28-летний зараженный коронавирусом мужчина
В Йошкар-Оле будут судить водителя маршрутки, который сбил на переходе 9-летнего мальчика
В Татарстане после нападения на участкового с вилами возбудили уголовное дело
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза