Пляжи в Набережных Челнах не получили разрешение на открытие

Горожан просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, отдыхая у воды. Фото: Наталья БУРУХИНА

Эксперты продолжают проверку городских пляжей Набережных Челнов. На данный момент ни один из них не получил санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии.

- Наша служба продолжает проводить исследования воды в зонах купания. К сожалению, качество воды не отвечает тем требованиям, которые бы позволили законно объявить о начале купального сезона, - сообщил глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев

Он также попросил жителей Набережных Челнов при отдыхе у воды соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

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