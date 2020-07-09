В Казани появятся улицы Ильдара Зарипова и Мухаммата Сабирова

9 Июль 2020 2020-07-09T13:04:31+03:00

Соответствующее поставлено уже подписано в Испоколоме города. Фото: Рамиль ГАЛИ

Так в городе увековечат имена народного художника России и первого премьер-министра Татарстана

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Советском районе Казани появятся две новые улицы. Одну назовут в честь народного художника России Ильдара Зарипова, а вторую - в честь первого премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова. Соответствующее поставлено уже подписано в Испоколоме города.

Отметим, что улица Зарпова должна соединить улицы Анаса Тазетдинова и Архитектора Гайнутдинова. Улица Сабирова же разместится в казанском поселке Константиновка.

ИСТОЧНИК KP.RU