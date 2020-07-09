В Казани появятся улицы Ильдара Зарипова и Мухаммата Сабирова
Так в городе увековечат имена народного художника России и первого премьер-министра Татарстана
Соответствующее поставлено уже подписано в Испоколоме города.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Стало известно, что в Советском районе Казани появятся две новые улицы. Одну назовут в честь народного художника России Ильдара Зарипова, а вторую - в честь первого премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова. Соответствующее поставлено уже подписано в Испоколоме города.
Отметим, что улица Зарпова должна соединить улицы Анаса Тазетдинова и Архитектора Гайнутдинова. Улица Сабирова же разместится в казанском поселке Константиновка.
ИСТОЧНИК KP.RU