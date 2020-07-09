В Марий Эл ищут мужчину и женщину, которые отправились в лес и пропали

9 Июль 2020 2020-07-09T12:35:38+03:00

О судьбе Анатолия Смирнова и Елены Коротковой ничего не известно с 8 июля

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В среду, 8 июля, 72-летний Анатолий Смирнов и 47-летняя Елена Короткова из деревни Шапы Медведевского района отправились в лес. Из дома они вышли в 6 часов утра, но обратно не вернулись до сих пор. Близкие обратились за помощью к полицейским и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Анатолий Смирнов ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была синяя рубашка в клетку, синяя спецовка и сапоги.

Елена Короткова ростом около 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была темно-синяя олимпийка, темные спортивные брюки и сиреневые сапоги.

Просим всех, кто видел пропавших, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU