В Ульяновске в ДТП с перевернутой легковушкой пострадали два подростка

9 Июль 2020 2020-07-09T16:33:29+03:00

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В среду, 8 июля, в Желензнодорожном районе Ульяновска произошла авария. Примерно в 11 часов на 1 километре 700 метра подъезда к поселку имени Карамзина с дороги на скорости в кювет съехал автомобиль “ВАЗ 2108”. После легковушка опрокинулась. По предварительным данным, ее 48-летний водитель был трезв, но не справился с управлением.

В результате аварии пострадали пассажиры “ВАЗа” - подростки в возрасте 14-ти и 15-ти лет. С места произошедшего они были госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU