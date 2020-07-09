Пристрой к Дому правительства Чувашии хотят отремонтировать за 25,1 миллиона рублей
В 2014 году у Дома правительства Чувашии на Президентском бульваре в Чебоксарах появился блок “Б”. Спустя 6 лет эксплуатации здание уже нуждается в ремонте. Потратить на это из бюджета региона готовы 25,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчик, среди прочего, должен будет отремонтировать кровлю здания, провести демонтажные и архитектурно-строительные работы, наладить водоотведение и электроснабжение водосточных воронок с электрообогревом.
Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 15 июля. Работы он должен будет завершить через два месяца после подписания договора.
ИСТОЧНИК KP.RU