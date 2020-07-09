Пристрой к Дому правительства Чувашии хотят отремонтировать за 25,1 миллиона рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T11:57:39+03:00

К слову, строению всего 6 лет

Изменить размер текста: A A

В 2014 году у Дома правительства Чувашии на Президентском бульваре в Чебоксарах появился блок “Б”. Спустя 6 лет эксплуатации здание уже нуждается в ремонте. Потратить на это из бюджета региона готовы 25,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик, среди прочего, должен будет отремонтировать кровлю здания, провести демонтажные и архитектурно-строительные работы, наладить водоотведение и электроснабжение водосточных воронок с электрообогревом.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 15 июля. Работы он должен будет завершить через два месяца после подписания договора.

ИСТОЧНИК KP.RU