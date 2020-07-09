В Чувашии пьяный водитель сбил 15-летнюю гимназистку

9 Июль 2020 2020-07-09T10:38:25+03:00

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Трагедия произошла вчера, 8 июля, в Мариинско-Посадском районе республики в 21.00. На участке автодороги Марпосад-Аксарино водитель иномарки сбил пешехода. 15-летняя девочка двигалась по обочине встречной полосы, когда ее на скорости сбивает автомобиль. Травмы оказались смертельными - ученица местной гимназии погибла на месте.

Приехавшие сотрудники Госавтоинспекции провели медицинское освидетельствование водителя. Оказалось, что он был пьян. По дороге он ехал зигзагами, выезжая на встречку. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье "Нарушения ПДД, повлекшие по неосторожности смерть человека", сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU