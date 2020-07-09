2020-07-09T10:38:25+03:00
Происшествия

В Чувашии пьяный водитель сбил 15-летнюю гимназистку

Девочка шла по встречной обочине
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Трагедия произошла вчера, 8 июля, в Мариинско-Посадском районе республики в 21.00. На участке автодороги Марпосад-Аксарино водитель иномарки сбил пешехода. 15-летняя девочка двигалась по обочине встречной полосы, когда ее на скорости сбивает автомобиль. Травмы оказались смертельными - ученица местной гимназии погибла на месте.

Приехавшие сотрудники Госавтоинспекции провели медицинское освидетельствование водителя. Оказалось, что он был пьян. По дороге он ехал зигзагами, выезжая на встречку. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье "Нарушения ПДД, повлекшие по неосторожности смерть человека", сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казань с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин
В Чебоксарах водитель троллейбуса, спасая пешехода, врезался в столб
В Казани появятся улицы Ильдара Зарипова и Мухаммата Сабирова
В Марий Эл ищут мужчину и женщину, которые отправились в лес и пропали
Крупный пожар в промзоне Казани произошел не на территории «Казаньнефтепродукт»
Пристрой к Дому правительства Чувашии хотят отремонтировать за 25,1 миллиона рублей
8 июля в Казани был побит температурный рекорд
В Чувашии пьяный водитель сбил 15-летнюю гимназистку
В Казани пропала 83-летняя Мадина Сабира, которая нуждается в медицинской помощи
В Чебоксарах группа подростков попыталась переплыть Волгу в районе судоходного шлюза
На пожаре на складе «Казаньнефтепродукт» ликвидировали открытое горение
Пожар на складе «Казаньнефтепродукт» был локализован
В Татарстане по факту пожара на складе «Казаньнефтепродукт» прокуратура начала проверку
В Татарстане скончался 28-летний зараженный коронавирусом мужчина
В Йошкар-Оле будут судить водителя маршрутки, который сбил на переходе 9-летнего мальчика
В Татарстане после нападения на участкового с вилами возбудили уголовное дело
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза