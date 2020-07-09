В Чебоксарах группа подростков попыталась переплыть Волгу в районе судоходного шлюза

9 Июль 2020 2020-07-09T09:20:35+03:00

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Решили пощекотать себе и родителям нервы мальчики 11-13 лет из Новочебоксар, которые отправились в опасный путь - решили переплыть Волгу. Место выбрали очень опасное - подходной канал судоходного шлюза. Сил на преодоление части пути у них нашлись, но продолжить заплыв дальше уже не смогли, и они оказались отрезанными от берега на разделительном моле.

На помощь пришли сотрудники Поисково-спасательной службы Чувашии. Они на катере вместе с сотрудниками водной полиции подплыли к разделительному молу, сняли с него подростков и доставили на берег. С ними и их родителями будут проводить профилактическую работу сотрудники МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU