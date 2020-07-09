2020-07-09T09:20:35+03:00
Происшествия

В Чебоксарах группа подростков попыталась переплыть Волгу в районе судоходного шлюза

Мальчиков сняли с разделительного мола спасатели
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Чувашии
Изменить размер текста:

Решили пощекотать себе и родителям нервы мальчики 11-13 лет из Новочебоксар, которые отправились в опасный путь - решили переплыть Волгу. Место выбрали очень опасное - подходной канал судоходного шлюза. Сил на преодоление части пути у них нашлись, но продолжить заплыв дальше уже не смогли, и они оказались отрезанными от берега на разделительном моле.

На помощь пришли сотрудники Поисково-спасательной службы Чувашии. Они на катере вместе с сотрудниками водной полиции подплыли к разделительному молу, сняли с него подростков и доставили на берег. С ними и их родителями будут проводить профилактическую работу сотрудники МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казань с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин
В Чебоксарах водитель троллейбуса, спасая пешехода, врезался в столб
В Казани появятся улицы Ильдара Зарипова и Мухаммата Сабирова
В Марий Эл ищут мужчину и женщину, которые отправились в лес и пропали
Крупный пожар в промзоне Казани произошел не на территории «Казаньнефтепродукт»
Пристрой к Дому правительства Чувашии хотят отремонтировать за 25,1 миллиона рублей
8 июля в Казани был побит температурный рекорд
В Чувашии пьяный водитель сбил 15-летнюю гимназистку
В Казани пропала 83-летняя Мадина Сабира, которая нуждается в медицинской помощи
В Чебоксарах группа подростков попыталась переплыть Волгу в районе судоходного шлюза
На пожаре на складе «Казаньнефтепродукт» ликвидировали открытое горение
Пожар на складе «Казаньнефтепродукт» был локализован
В Татарстане по факту пожара на складе «Казаньнефтепродукт» прокуратура начала проверку
В Татарстане скончался 28-летний зараженный коронавирусом мужчина
В Йошкар-Оле будут судить водителя маршрутки, который сбил на переходе 9-летнего мальчика
В Татарстане после нападения на участкового с вилами возбудили уголовное дело
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза