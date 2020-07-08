Появилось видео с пожара ТЦ «Панорама» в Альметьевске

8 Июль 2020 2020-07-08T16:27:03+03:00

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Сегодня, 8 июля, около 15.00 в татарстанском Алмьетьевске произошел пожар в ТЦ «Панорама». Огонь быстро заметили очевидцы. Но раньше людей сработала сигнализация. Вызов в экстренные службы поступил автоматически.

К приезду пожарных уже горела стена торгового центра, огонь также вовсю бушевал и на крыше здания. На ликвидацию происшествия прибыли сразу несколько пожарных машин. Расчетам удалось довольно быстро локализовать пламя.

- Пострадавших и погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Тушение торгового центра продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/789415" frameborder="0"></iframe> Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU