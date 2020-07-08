2020-07-08T16:27:03+03:00
Происшествия

Появилось видео с пожара ТЦ «Панорама» в Альметьевске

Торговый центр вспыхнул днем 8 июля 2020 года [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Пламя охватило фасад здания.Пламя охватило фасад здания.Фото: скриншот с видео
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Сегодня, 8 июля, около 15.00 в татарстанском Алмьетьевске произошел пожар в ТЦ «Панорама». Огонь быстро заметили очевидцы. Но раньше людей сработала сигнализация. Вызов в экстренные службы поступил автоматически.

К приезду пожарных уже горела стена торгового центра, огонь также вовсю бушевал и на крыше здания. На ликвидацию происшествия прибыли сразу несколько пожарных машин. Расчетам удалось довольно быстро локализовать пламя.

- Пострадавших и погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Тушение торгового центра продолжается.

Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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