Появилось видео с пожара ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Сегодня, 8 июля, около 15.00 в татарстанском Алмьетьевске произошел пожар в ТЦ «Панорама». Огонь быстро заметили очевидцы. Но раньше людей сработала сигнализация. Вызов в экстренные службы поступил автоматически.
К приезду пожарных уже горела стена торгового центра, огонь также вовсю бушевал и на крыше здания. На ликвидацию происшествия прибыли сразу несколько пожарных машин. Расчетам удалось довольно быстро локализовать пламя.
- Пострадавших и погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.
Тушение торгового центра продолжается.
Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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