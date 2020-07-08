2020-07-08T13:09:10+03:00
Экономика

ВТБ обновляет базовую линейку вкладов

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ВТБ полностью обновляет базовую линейку вкладов. Теперь в нее входят два наиболее востребованных у клиентов вклада: «Вклад в будущее» - классический вклад с максимальной ставкой до 3,95% годовых и “Большие возможности» - с возможностью снятия и пополнения и ставкой до 4,15% годовых. По обоим депозитам проценты выплачиваются ежемесячно на мастер-счет или на счет вклада. Главная цель обновления линейки – сделать выбор продуктов более простым и понятным для клиентов.

Изменения касаются только базовых депозитов. По специальным вкладам и вкладам с инвестиционными продуктами продолжают действовать текущие условия.

- Мы упрощаем линейку базовых вкладов, делая ее более понятной для клиентов. Теперь в ней всего 2 продукта: «Вклад в будущее» и «Большие возможности». Но клиентам по-прежнему доступен накопительный счет “Копилка” со ставкой до 5,5% – чтобы накапливать, но в то же время держать деньги «под рукой», и промо-вклад «Время роста» со ставкой до 4,4%, позволяющий получить максимальную доходность на фиксированный срок. При этом клиенты ВТБ могут увеличить доходность вклада или накопительного счета, воспользовавшись бонусной опцией «Сбережения» по Мультикарте ВТБ. Надбавка от 0,5 п.п до 2 п.п. годовых зависит от пакета услуг, суммы покупок, совершаемых по карте, и начисляется на минимальный совокупный остаток по вкладам и накопительным счетам на сумму не более 1,5 млн рублей, – говорит начальник управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

За 5 месяцев 2020 года объем накопительных счетов ВТБ увеличился на 30%. Половина вносимых на накопительные счета средств – новые деньги. Основной спрос приходится на рублевые счета: их доля в общем портфеле превышает 90%, а ежемесячно открывается порядка 120 тысяч таких счетов.

Число открытых в ВТБ новых депозитов в мае выросло на 40% по сравнению с апрелем и составило более 160 тысяч штук. Объем размещенных только новыми клиентами вкладов вырос по сравнению с апрелем на 73% – до 32 млрд рублей. При этом 85% всех средств клиенты вносили в российской валюте.

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ВТБ обновляет базовую линейку вкладов