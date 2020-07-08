В Госсовете Татарстана решат повышать ли в 2020 году чиновникам зарплату

8 Июль 2020 2020-07-08T11:49:19+03:00

Индексация не отменяется, а всего лишь приостанавливается. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока все говорить о том, что индексации им в этот раз не видать

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Из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса и нестабильных цен на нефть в 2020 году татарстанским чиновникам могут не повысить зарплату.

С законопроектом о приостановке индексации оплаты труда до уровня инфляции республиканским госслужащим в Госсовет Татарстана вышел его комитет по бюджету, налогам и финансам.

Председатель Комитета Леонид Якунин подсчитал, что за первые пять месяцев 2020 года поступления в региональный бюджет идут с отставанием на более чем 30 миллиардов рублей, по сравнению с 2019-м.

Сообщает при этом тревожные новости и зам главы Минфина Татарстана Алексей Шишкин. По его словам, налогов на прибыль в бюджет республики за первые пять месяцев 2020-го поступило только 30% от прошлогодних значений.

При этом первый транш федеральной поддержки на 13,5 миллиарда рублей не компенсирует и половины потерь татарстанской казны. Так, что республике придется справляться с кризисом сама, а значит проводить оптимизацию расходов. Так, первой мерой должен стать временный отказ от индексации зарплат местным чиновникам. Законопроект об этом на ближайшей сессии должны рассмотреть депутаты Госсовета Татарстана. Они и примут окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU