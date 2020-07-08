В Татарстане скончались еще два пациента с коронавирусом
Накануне стало известно еще о двух смертях пациентов с коронавирусом в Татарстане. Это мужчина и женщина, которые имели серьезные сопутствующие заболевания.
Так, 2 июня в клиническую больницу №16 в Казани была госпитализирована 84-летняя жительница Верхнеуслонского района. Врачи диагностировали у пациентки двухстороннюю полисегментарную пневмонию.
- Она имела ряд хронических заболеваний. 18 июня в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью переведена в реанимационное отделение, подключена к аппарату ИВЛ. Смерть наступила 29 июня в результате остановки кровообращения, - отмечают в местном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
29 июня в Нижнекамскую центральную районную больницу был доставлен мужчина. У него была пневмония средней степени тяжести. Кроме того, пациент имел ряд сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчина скончался 6 июля.
У обоих пациентов был выявлен коронавирус.
Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 4 858 случаев COVID-19. По данным федерального штаба, на данный момент выздоровели 3 798 зараженных, скончались - 14. В то же время региональный штаб дает другие цифры: 3 705 выздоровевших и 20 скончавшихся.
ИСТОЧНИК KP.RU