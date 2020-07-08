2020-07-08T13:29:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане скончались еще два пациента с коронавирусом

По данным регионального штаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии в республике зафиксировано 20 летальных случаев
Алина ГАБДУЛИНА
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Оба пациента - мужчина и женщина - имели ряд сопутствующих заболеваний.Оба пациента - мужчина и женщина - имели ряд сопутствующих заболеваний.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Накануне стало известно еще о двух смертях пациентов с коронавирусом в Татарстане. Это мужчина и женщина, которые имели серьезные сопутствующие заболевания.

Так, 2 июня в клиническую больницу №16 в Казани была госпитализирована 84-летняя жительница Верхнеуслонского района. Врачи диагностировали у пациентки двухстороннюю полисегментарную пневмонию.

- Она имела ряд хронических заболеваний. 18 июня в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью переведена в реанимационное отделение, подключена к аппарату ИВЛ. Смерть наступила 29 июня в результате остановки кровообращения, - отмечают в местном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

29 июня в Нижнекамскую центральную районную больницу был доставлен мужчина. У него была пневмония средней степени тяжести. Кроме того, пациент имел ряд сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчина скончался 6 июля.

У обоих пациентов был выявлен коронавирус.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 4 858 случаев COVID-19. По данным федерального штаба, на данный момент выздоровели 3 798 зараженных, скончались - 14. В то же время региональный штаб дает другие цифры: 3 705 выздоровевших и 20 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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