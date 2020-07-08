В Татарстане из пожара спасли женщину

8 Июль 2020 2020-07-08T14:35:12+03:00

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Пожар в многоэтажке на улице Гафиатуллина в Бугульме начался поздно вечером, в 23.39 во вторник, 7 июля. Едкий дым начал просачиваться в квартиры соседей, и они вызвали пожарных.

Приехав на место происшествия, сотрудники МЧС Татарстана обнаружили, что горит мебель в квартире на третьем этаже. В помещении находилась хозяйка. Ее удалось вывести из опасного места при помощи маски спасаемого.

Еще 10 жителей дома покинули его самостоятельно до приезда пожарных. С огнем удалось справиться быстро.

- Горели мебель и постельные принадлежности. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU