В Татарстане из пожара спасли женщину
Пожар в многоэтажке на улице Гафиатуллина в Бугульме начался поздно вечером, в 23.39 во вторник, 7 июля. Едкий дым начал просачиваться в квартиры соседей, и они вызвали пожарных.
Приехав на место происшествия, сотрудники МЧС Татарстана обнаружили, что горит мебель в квартире на третьем этаже. В помещении находилась хозяйка. Ее удалось вывести из опасного места при помощи маски спасаемого.
Еще 10 жителей дома покинули его самостоятельно до приезда пожарных. С огнем удалось справиться быстро.
- Горели мебель и постельные принадлежности. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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