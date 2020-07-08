В Казани начались активные поиски 84-летней пенсионерки, которая пропала во время прогулки
В Казани начались активные поиски 84-летней Людмилы Зотовой. Женщина ушла на прогулку во вторник, 7 июля, но домой после не вернулась. Родные отмечают, что она нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.
Известно, что Людмила ростом около 155 сантиметров имеет худощавое телосложение и седые короткие волосы. На момент пропажи на ней был зеленый халат в розовый цветочек, белые шлепанцы и белая шляпа.
Просим всех,кто видел Людмилу Арсентьевну, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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