2020-07-08T10:37:06+03:00
Происшествия

В Казани начались активные поиски 84-летней пенсионерки, которая пропала во время прогулки

О судьбе Людмилы Зотовой ничего не известно с 7 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани начались активные поиски 84-летней Людмилы Зотовой. Женщина ушла на прогулку во вторник, 7 июля, но домой после не вернулась. Родные отмечают, что она нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.

Известно, что Людмила ростом около 155 сантиметров имеет худощавое телосложение и седые короткие волосы. На момент пропажи на ней был зеленый халат в розовый цветочек, белые шлепанцы и белая шляпа.

Просим всех,кто видел Людмилу Арсентьевну, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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