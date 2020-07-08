2020-07-08T10:06:00+03:00
Происшествия

В Казани пока родители спали, погибла 4-летняя девочка

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Москитная сетка не выдержала веса ребенкаМоскитная сетка не выдержала веса ребенкаФото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

Страшную картину увидели родители четырехлетней девочки, когда ночью зашли в ее комнату, чтобы убедиться, что она спит. Ребенка в кроватке не обнаружили, а с окна квартиры на 8 этаже пропала москитная сетка. Выглянув на улицу, они увидели под окном тело малышки.

Приехавшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть потерпевшей.

Как уже успели установить следователи, вечером родители уложили ребенка спать, сами легли в другой комнате. По версии следствия, ночью ребенок проснулся и залез на подоконник, она облокотилась на москитную сетку и та, не выдержав веса ребенка, упала вместе с малышкой. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительственная комиссия одобрила трассировку платной дороги Москва-Казань
Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020 начался в магазине одежды
В Чувашии появились фото дома, в котором живет обвиняемый в уклонении от уплаты 107 миллионов рублей налогов
Пожар в ТЦ «Панорама» Альметьевска 8 июля 2020: очаг возгорания обнаружен на 3 этаже
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
Появилось видео с пожара ТЦ «Панорама» в Альметьевске
В Казани автомобиль Genesis на скорости взлетел, проехал по крыше лековушки и приземлился
Вьющиеся растения и водяные сады: проектом благоустройства залива и дороги по дамбе в Чебоксарах занимается лаборатория МАРШ
В День семьи, любви и верности 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов назвал секрет счастья
В Татарстане из пожара спасли женщину
Новый Азмун? "Рубин" может усилиться иранским форвардом
В Татарстане скончались еще два пациента с коронавирусом
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов