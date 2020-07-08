В Казани пока родители спали, погибла 4-летняя девочка

8 Июль 2020 2020-07-08T10:06:00+03:00

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Страшную картину увидели родители четырехлетней девочки, когда ночью зашли в ее комнату, чтобы убедиться, что она спит. Ребенка в кроватке не обнаружили, а с окна квартиры на 8 этаже пропала москитная сетка. Выглянув на улицу, они увидели под окном тело малышки.

Приехавшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть потерпевшей.

Как уже успели установить следователи, вечером родители уложили ребенка спать, сами легли в другой комнате. По версии следствия, ночью ребенок проснулся и залез на подоконник, она облокотилась на москитную сетку и та, не выдержав веса ребенка, упала вместе с малышкой. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU