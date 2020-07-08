2020-07-08T08:16:59+03:00
Звезды

В Казани открывается фотовыставка под открытым небом

Экспозицию «Волга от истока до устья с высоты птичьего полёта» подготовили в рамках уникального проекта «Великий Волжский путь»
Лика ИСАЕВА
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Волга в районе поселка городского типа Камской УстьеВолга в районе поселка городского типа Камской УстьеФото: Лика ИСАЕВА
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9 июля на территории Кремлевской набережной открывается фотовыставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полёта», эту экспозицию подготовили в рамках уникального проекта «Великий Волжский путь». Он вбирает в себя общность истории, культур, традиций и религий – сразу 14 регионов нашей страны.

Выставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полёта» состоит из 204 фотографий. Красоты Волги может увидеть каждый, отправившись в свой выходной куда-нибудь за город. Но увидеть всю её мощь и великолепие возможно лишь с высоты птичьего полёта.

Авторы этого проекта - одни из первых путешественников по небу - Андрей Востров и Валерий Безрученко. Вот уже более 20 лет они ведут аэросъёмку и радуют потрясающими фотоснимками.

Выставка продлится до 6 сентября. Вход на нее свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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