В Казани открывается фотовыставка под открытым небом
9 июля на территории Кремлевской набережной открывается фотовыставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полёта», эту экспозицию подготовили в рамках уникального проекта «Великий Волжский путь». Он вбирает в себя общность истории, культур, традиций и религий – сразу 14 регионов нашей страны.
Выставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полёта» состоит из 204 фотографий. Красоты Волги может увидеть каждый, отправившись в свой выходной куда-нибудь за город. Но увидеть всю её мощь и великолепие возможно лишь с высоты птичьего полёта.
Авторы этого проекта - одни из первых путешественников по небу - Андрей Востров и Валерий Безрученко. Вот уже более 20 лет они ведут аэросъёмку и радуют потрясающими фотоснимками.
Выставка продлится до 6 сентября. Вход на нее свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU
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