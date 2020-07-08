2020-07-08T16:42:54+03:00
Происшествия

В Чувашии появились фото дома, в котором живет обвиняемый в уклонении от уплаты 107 миллионов рублей налогов

Суд уже арестовал имущество фигуранта уголовного дела, а также его банковские счета, а вскоре он и сам предстанет перед законом [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта СУ СКР ЧувашииФото: с сайта СУ СКР Чувашии
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В Чувашии следственный комитете завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Оно было возбуждено в отношении экс-директора ООО «СУОР» Владимира Ермолаева возбудил

Как полагает следствие, с января 2014 года по сентябрь 2016 года Ермолаев возглавляя указанную организацию, включил в ее налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях со стройфирмой, которая работала в его личном коттедже. В итоге ООО «СУОР» уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, из-за действий Ермолаева возглавляемая им организация также уклонилась от уплаты налогов путем необоснованного завышения затрат на выполнение работ 9 взаимозависимыми фирмами подконтрольными. В итоге бюджет не дополучил более 107 миллионов рублей.

- По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе долю в уставном капитале ООО «СУОР» и денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемого, на общую сумму более 136 миллионов рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

В данный момент все материалы дела уже направлены на рассмотрение в суд.

Фото: с сайта СУ СКР Чувашии

Фото: с сайта СУ СКР Чувашии

Фото: с сайта СУ СКР Чувашии

Фото: с сайта СУ СКР Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

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