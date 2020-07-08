2020-07-08T09:41:33+03:00
Происшествия

В Татарстане во время отдыха утонул нетрезвый мужчина

Его тело обнаружили спасатели МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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В службу "112" в воскресенье, 6 июля, в 19.00 поступило сообщение, что в заливе Волки в Камско-Устьинском районе республики пропал мужчина. 24-летний житель села Малое Бисярино Тетюшского района, отправился в гости к друзьям в село Кирельское Камско-Устьинского района. Там они все вместе пьянствовали на берегу Волги, затем гость отправился купаться. Место выбрал необорудованное для отдыха, зашел в воду и пропал из виду.

Во время осмотра берега залива обнаружили личные вещи утонувшего мужчины.

Его тело разыскивали при помощи эхолота, но обнаружить удалось только сегодня, 7 июля, на глубине 2 метров в 10 метрах от берега. Останки подняты на поверхность и передано сотрудникам МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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