В Марий Эл во время купания утонула 8-летняя девочка
В понедельник, 6 июля, во время купания в Звениговском районе республики в реке Илеть утонула 8-летняя девочка.
Вместе с подружкой она пошла на реку, и когда начала тонуть, вторая девочка не смогла ей помочь. Она позвала на помощь взрослых, но к этому времени потерпевшая уже скрылась под водой.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Проводятся поиски тела погибшей. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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