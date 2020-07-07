2020-07-07T16:06:10+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время купания утонула 8-летняя девочка

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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Поиски тела ребенка продолжаются.Поиски тела ребенка продолжаются.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В понедельник, 6 июля, во время купания в Звениговском районе республики в реке Илеть утонула 8-летняя девочка.

Вместе с подружкой она пошла на реку, и когда начала тонуть, вторая девочка не смогла ей помочь. Она позвала на помощь взрослых, но к этому времени потерпевшая уже скрылась под водой.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Проводятся поиски тела погибшей. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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