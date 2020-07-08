2020-07-08T17:19:03+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле женщине за пьяные танцы на иномарке грозит лишение свободы на срок до 5 лет

Размер ущерба от ее па на кузове автомобиля составил 19 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Расследование уголовного дела завершено и теперь судьбу "танцовщицы" решит суд.Расследование уголовного дела завершено и теперь судьбу "танцовщицы" решит суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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37-летнюю жительницу Йошкар-Оле будут судить по уголовной статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».

По версии следствия, вечером 3 мая 2020 года пьяная обвиняемая проходила у дома по бульвару Ураева, где она увидела припаркованный автомобиль «Nissan X-Trail».

Женщина забралась на него и устроила пьяные танцы. В этот момент проснулась жена владельца иномарки. Она выглянула в окно и увидела, что происходит. Женщина вышла на улицу и помогла «танцовщице» спуститься с машины. Она удерживал злоумышленницу на месте, пока не приехала полиция. Автомобиль в итоге получил повреждения в виде царапин на переднем бампере, крыше и капоте. Причиненный ущерб составил 19 тысяч рублей.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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