2020-07-08T17:20:00+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле будут судить водителя маршрутки, который сбил на переходе 9-летнего мальчика

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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61-летнего жителя столицы Марий Эл обвиняют по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мужчина совершил ДТП, находясь за рулем маршрутки.

Так, в ходе предварительного следствия было установлено, что 29 января 2020 года в Йошкар-Оле около дома №18 на улице Петрова водитель маршрутки с семью пассажирами на перекрестке проехал на «красный» и сбил 9-летнего мальчика. Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил травмы, которые согласно заключению эксперта, причинили тяжкий вред его здоровью.

- Было установлено, что водитель при возникновении опасности не принял возможных мер для снижения скорости, вплоть до полной остановки транспортного средства. Кроме того, при включении запрещающего сигнала светофора он имел техническую возможность остановиться и предотвратить наезд путем экстренного торможения, - сообщили в МВД Марий Эл.

Расследование уголовного дела завершено, все материалы уже направлены для рассмотрения в суд. Водителю маршрутки грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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