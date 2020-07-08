В Марий Эл джип столкнулся с грузовиком, один человек пострадал
7 июля, на 4 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум” столкнулись автомобиль Jeep и грузовик Hyundai. По предварительным данным, 46-летний водитель внедорожника решил обогнать впереди идущий трактор, но не убедился в безопасности своего маневра. Большегруз он увидел, уже выехав на встречку. Там и произошла авария.
От удара Jeep вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. В результате произошедшего травмы получил его водитель. С места ДТП он был госпитализирован.
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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