В Марий Эл джип столкнулся с грузовиком, один человек пострадал

8 Июль 2020 2020-07-08T11:34:10+03:00

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7 июля, на 4 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум” столкнулись автомобиль Jeep и грузовик Hyundai. По предварительным данным, 46-летний водитель внедорожника решил обогнать впереди идущий трактор, но не убедился в безопасности своего маневра. Большегруз он увидел, уже выехав на встречку. Там и произошла авария.

От удара Jeep вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. В результате произошедшего травмы получил его водитель. С места ДТП он был госпитализирован.

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU