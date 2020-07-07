В рамках 2 этапа строительства БКК уложили 70% трамвайных путей

7 Июль 2020 2020-07-07T12:27:10+03:00

Речь идет о работах, которые проводятся на участке длинною более 1,2 километра – от улицы Борисковская до улицы Техническая

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В столице Татарстана продолжаются работы по строительству 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК). Так, на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая длинною более 1,2 километра уложили уже 70% всех трамвайных путей. Напомним, что движение по ним вагонов должны запустить уже к 30 августа.

Кроме того, на неделе был продолжен монтаж трамвайных линий для разворота вагонов в районе троллейбусного депо №2 (за перекрестком улиц Тульская и Авангардная).

Все работы по строительству БКК ведутся в рамках нацпоректа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй этап создания Кольца, в том числе, предполагает возведение моста длиной 70,78 метра через Монастырскую протоку.

ИСТОЧНИК KP.RU