2020-07-07T11:53:38+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов создал комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка

Ее председателем стал вице-спикер Госсовета республики Марат Ахметов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Указом президента Татарстана Рустама Минниханова сформирована комиссия по вопросам сохранения и развития татарского языка. Ее председателем назначен вице-спикер Госсовета республики Марат Ахметов.

Целью комиссии станет сохранение и гармоничное развитие татарского языка в соответствии с Конституцией Татарстана. Среди ее задач: определение приоритетных направлений научных исследований, касающихся эффективного сохранения и развития языка, исследование и обобщение лучших методик изучения языка, выработка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере языкового общения, развитие языковой культуры и татарского литературного языка, а также совершенствование издательской деятельности на татарском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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