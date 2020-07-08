2020-07-08T11:08:54+03:00
Происшествия

В Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла

Предварительно, водитель “Лады Весты” выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение
Алина ГАБДУЛИНА
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Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а его пассажирка была госпитализирована.Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а его пассажирка была госпитализирована.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 7 июля, на 122 километре 695 метре автодороги “Саранс-Сурское-Ульяновск” произошла смертельная авария. Примерно в 16.55 там столкнулись автомобиль “Лада Веста” и мотоцикл “Ямаха XV 1700”. По предварительным данным 30-летний водитель легковушки выехал на встречку, где все и случилось.

Удар был такой силы, что 50-летний мотоциклист с 34-летим стажем вождения от полученных травм скончался на месте. Его 43-летняя пассажирка была госпитализирована, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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