В Ульяновской области иномарка на скорости вылетела с дороги и протаранила сарай

7 Июль 2020 2020-07-07T11:22:58+03:00

В результате этой аварии один человек пострадал

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В понедельник, 7 июля, в селе Тушна Сенгилеевского района произошла авария. В 2 часа ночи у дома №43 на улице 25 лет Октября автомобиль “Дацун Он-До” на скорости слетел с дороги в кювет, а после протаранил сарай. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки, был пьян и не справился с управлением.

В результате аварии пострадало не только сарай, но и 18-летний пассажир легковушки. С места ДТП молодой человек был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU