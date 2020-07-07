В Ульяновской области иномарка на скорости вылетела с дороги и протаранила сарай
В результате этой аварии один человек пострадал
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В понедельник, 7 июля, в селе Тушна Сенгилеевского района произошла авария. В 2 часа ночи у дома №43 на улице 25 лет Октября автомобиль “Дацун Он-До” на скорости слетел с дороги в кювет, а после протаранил сарай. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки, был пьян и не справился с управлением.
В результате аварии пострадало не только сарай, но и 18-летний пассажир легковушки. С места ДТП молодой человек был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU