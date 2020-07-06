2020-07-06T19:08:47+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали стрелка из арбалета, который посылал стрелы в исправительную колонию

Снаряды, как оказалось, были с "начинкой" [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: УФСИН ТатарстанаФото: УФСИН Татарстана
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В Альметьевском районе сотрудники УФСИН Татарстана и местного отдела наркоконтроля ОМВД задержали 18-летнего парня. Произошло это на прилегающей к исправительной колонии строгого режима №8. Рядом с задержанным стоял его автомобиль внутри которого правоохранители и обнаружили набор Вильгельма Телля - арбалет и стрела. К последней скотчем был привязан сверток. В нем, как потом показала экспертиза, был гашиш.

Фото: УФСИН Татарстана

Фото: УФСИН Татарстана

После нашли еще одну стрелу с "начинкой" из наркотика, но уже во внутреннем дворе запретной зоны колонии. Общий вес изъятого гашиша составил 128 граммов.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Татарстане задержали стрелка из арбалета, который посылал стрелы в исправительную колонию
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