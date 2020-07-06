В Татарстане экс-директора ООО «Альметьевск-хлеб» будут судить за покушение на убийство

6 Июль 2020 2020-07-06T17:58:03+03:00

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60-летнего бизнесмена и экс-директора ООО «Альметьевск-хлеб» обвиняют в покушении на убийство, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозки и ношение огнестрельного оружия.

Фигурант этого уголовного дела в 2017 году, возглавляя ООО «Альметьевск-хлеб», по версии следствия, от имени предприятия предоставил беспроцентные займы на 30,5 миллионов рублей фирме своей жены.

В последствии хлебозавод начали банкротить. И тогда суд признал эти займы ущемляющими интересы кредиторов и постановил – деньги вернуть. Тогда обвиняемый бизнесмен, как следует из материалов уголовного дела, и подумал, что все это дело рук его 29-летнего последователя – также уже бывшего директора ООО «Альметьевск-хлеб».

Мужчина предложил ему заключить договор уступки прав требования по договорам займа, чтобы не возвращать деньги. Но получил отказ.

А 25 ноября 2018 года мужчины поехали на деловую встречу, но по пути переругались. Обвиняемый остановил машину. По версии следствия, он вышел из ее салона якобы протереть фары, но тут же заскочил на заднее сиденье и оттуда попытался застрелить оппонента из револьвера. Вот только пистолет дал осечку. В итоге прогремел лишь один выстрел, да и тот мимо. Завязалась драка, которая получило свое продолжение уже на улице.

Утверждается, что потерпевшему удалось вырвать у обвиняемого пистолет и передать его остановившемуся рядом случайному автомобилисту.

- Обвиняемый причастность к совершению преступления не признал. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Стоит отметить, что сначала обвиняемого заключили под стражу, потом отправили под домашний арест и уже после разрешили свободно перемещаться с подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU