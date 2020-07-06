2020-07-06T16:18:27+03:00
Экономика

Объем средств под управлением ВТБ - Фонд Казначейский превысил 50 млрд рублей

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ВТБ - Фонд Казначейский стал первым в истории российского фондового рынка ПИФ, стоимость чистых активов (СЧА) которого превысила 50 млрд рублей. Сегодня это самый крупный фонд в России и один из лидеров рынка по объемам привлечения. С начала года его СЧА выросла на 26,5%, до 51,3 млрд рублей. Годовая доходность фонда к настоящему моменту составляет 11,2%.

- Стабильность команды, выстроенный и эффективный инвестиционный процесс, слаженная работа управляющих и аналитиков стали визитной карточкой ВТБ Капитал Управление активами (входит в группу ВТБ) на рынке. Это позволяет демонстрировать результат управления лучше рынка на протяжении уже многих лет и оставаться лидером по объему привлечения средств в фонды. Способствует этому также удобство возможных каналов приобретения паев. Инвестировать средства в ВТБ - Фонд Казначейский можно удаленно на сайте управляющей компании через личный кабинет, а также через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции, при этом весь процесс – от открытия счета, его пополнения до приобретения бумаг – организован дистанционно, на осуществление всей сделки уходит всего несколько минут. Применение современных технологий и организация покупки и продажи фондов в максимально удобном для наших клиентов формате являются для нас важным приоритетом, как и высокая надежность наших торговых систем, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимир Потапов.

ВТБ – Фонд Казначейский нацелен на инвестирование средств на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала. Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск/доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

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