2020-07-06T16:57:51+03:00
Общество

В Татарстане с начала 2020 года гадюки укусили четырех человек

В числе пострадавших 5-летняя девочка
Лика ИСАЕВА
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Среди змей, проживающих в Татарстане, ядовита только одна - гадюка.Среди змей, проживающих в Татарстане, ядовита только одна - гадюка.Фото: Иван ОЛЕКСЮК
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С начала 2020 года в регионе зарегистрировано четыре нападения ядовитых змей на местных жителей. Об этом сообщила главный токсиколог Татарстана Алия Нисибуллина.

Среди укушенных - трое взрослых и одна девочка пяти лет. Насибуллина отмечает, что в действительности пострадавших может быть и больше, просто не все обращаются в больницы.

Отметим, что среди змей, проживающих в Татарстане, ядовита только одна - гадюка, информирует сотрудник Волжско-Камского заповедника Алексей Павлов. Ее укус может вызвать серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Особенно дело плохо, если гадюка вцепится в область плеча или шеи - может спровоцировать сильный отек.

При этом в особо жаркую погоду, которая длится несколько дней, гадюки могут покидать обычный ареал своего обитания и искать более прохладные места. Среди последних и городские здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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