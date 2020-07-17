Жительница Татарстана отдала более 100 тысяч долларов США за автомобиль "Тесла", но так его и не дождалась

17 Июль 2020 2020-07-17T15:02:01+03:00

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Машину своей мечты - "Теслу", 34-летняя жительница Набережных Челнов решила, наконец, купить после того, как увидела объявление в газете.

Женщина связалась с продавцом, оставила заявку, а когда ее одобрили, заключила договор с продавцом, перевела ему более 100 тысяч долларов США - свыше 7,3 миллиона рублей. Срок доставки автомобиля в Набережные Челны из Сан-Франциско (США) - месяц, "Теслу" отправили морским паромом.

Но автомобиль покупательница так и не дождалась, продавец также перестал отвечать на телефонные звонки. Женщина написала заявление в полицию. Там по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

По номеру телефона, который использовал продавец, его вычислили. Им оказался 34-летний житель Москвы. Он задержан.

- В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление соучастников и возможных дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU