Загнали в подвал, связали и вывезли в лес: в Ульяновске спасатели помогли косуле, которая бегала по стройке

6 Июль 2020 2020-07-06T17:15:13+03:00

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Житель Ульяновска позвонил в службу спасения после того, как увидел, что по стройплощадке на улице Ленина бегает взрослая косуля. На место оперативно прибыли сотрудники городской поисково-спасательной службы. Они сначала загнали напуганное животное подвал, после зафиксировали веревками его передние и задние ноги. Связанную косулю спасатели вывезли в лесной массив вблизи села Анненково.

- К счастью, на косуле не обнаружили видимых повреждений, помощь ветеринаров не потребовалась, - сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/788981" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске спасатели помогли косуле, которая бегала по стройплощадке.

ИСТОЧНИК KP.RU