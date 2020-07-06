2020-07-06T17:15:13+03:00
Дом. Семья

Загнали в подвал, связали и вывезли в лес: в Ульяновске спасатели помогли косуле, которая бегала по стройке

Животное на улице Ленина заметил прохожий [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской областиФото: пресс-служба МЧС Ульяновской области
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Житель Ульяновска позвонил в службу спасения после того, как увидел, что по стройплощадке на улице Ленина бегает взрослая косуля. На место оперативно прибыли сотрудники городской поисково-спасательной службы. Они сначала загнали напуганное животное подвал, после зафиксировали веревками его передние и задние ноги. Связанную косулю спасатели вывезли в лесной массив вблизи села Анненково.

- К счастью, на косуле не обнаружили видимых повреждений, помощь ветеринаров не потребовалась, - сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

В Ульяновске спасатели помогли косуле, которая бегала по стройплощадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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