2020-07-06T13:13:14+03:00
Происшествия

В Татарстане у матери из-за наркотиков забрали младенца

Ребенка отправили в больницу, а на женщину завели уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по РТ
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В полицию позвонили жители села Песчанные Ковали Лаишевского района республики и сообщили, что по селу ходит женщина с младенцем на руках. Ведет себя она неадекватно, одета в обноски, а полуторамесячная девочка на ее руках плачет.

33-летнюю женщину задержали и доставили в отдел полиции. От проверки на употребление наркотиков она категорически отказалась. Во время проведенного досмотра у нее обнаружили четыре свертка с веществом белого цвета. Проведенное исследование показало, что в свертках были синтетические наркотики весом 4,07 грамма.

- Сотрудники опеки и попечительства администрации Лаишевского района изъяли полуторамесячную девочку у матери и поместили ее в детскую больницу, - сообщили в МВД Татарстана. - Выяснили, что молодая мама зарегистрирована в Чувашии, но там не проживает, ведет бродяжнический образ жизни, нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». На время следствия женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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