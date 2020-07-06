Что произошло в Ульяновской области с ребенком в автомобиле, который врезался в дерево

6 Июль 2020 2020-07-06T12:17:41+03:00

Перед этим машина вылетела с дороги в кювет

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В воскресенье, 5 июля, на нулевом километре 720 метре автодороги «Мирный - Учхоз - УСХА» в Чердаклинском районе произошла авария. Там в 17.30 автомобиль “ВАЗ-219110” вылетел с дороги в кювет, а после врезался в дерево. По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель легковушки не справился с управлением.

В результате произошедшего пострадал 12-летний мальчик - пассажир автомобиля. С места аварии ребенок был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU