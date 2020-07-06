Из-за пандемии коронавируса за границей застряли 249 жителей Чувашии

6 Июль 2020 2020-07-06T14:10:09+03:00

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По последним данным, за границей застряли 249 жителей Чувашии, 34 из которых - дети. Они не могут вернуться из-за пандемии коронавируса - все международные рейсы отменены. Об этом сообщает Минцифразвития республики.

Последние туристы из Чувашии вернулись в Россию 29 июня: трое из США, пятеро - из Израиля. Всего же с 10 апреля на родину вернулись 156 жителей республики. 29 из них были в Индии, 28 – в США, 16 – в Таиланде, 8 – в Италии, 6 – в Испании, 6 – в Израиле, 6 – в Индонезии, 6 – в Узбекистане, 6 – в Турции, 6 – в Великобритании, 5 – во Вьетнаме, 5 – в Германии, 5 – в Китае, 4 – во Франции, 2 – в Мексике, 2 – в Южной Африке, 2 – в Греции, 2 – на Кипре, 2 – в ОАЭ, 2 – в Таджикистане, 2 – в Аргентине, 1 – в Киргизии, 1 – в Южной Корее, 1 – в Латвии, 1 – в Португалии, 1 – на Шри-Ланке, 1 – в Иордании.

ИСТОЧНИК KP.RU