2020-07-06T10:34:12+03:00
Происшествия

В Казани в камышах у Волги нашли тело рыбака-пенсионера

Во время поисков пропавшего мужчины первым нашли его автомобиль
Олег ЛУГОВОЙ
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Тело мужчины спасатели доставили на берег с помощью лодки.Тело мужчины спасатели доставили на берег с помощью лодки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Очередное ЧП на воде в Татарстане. В его столице – Казани, во время рыбалки пропал местный житель – 72-летний пенсионер.

Согласно сообщению на номер экстренных служб «112», мужчина ушел на рыбалку на Волгу около жилмассива Займище Кировского района города еще вечером 30 июня. С тех пор он не выходил с близкими на связь.

Сначала спасатели ЗПСО №2 нашли на берегу автомобиль пожилого мужчины. А после местными жителями было обнаружено и тело рыбака-пенсионера. Оно находилось в прибрежных камышах.

- Дежурная смена спасателей совместно с инспекторами Центра ГИМС на мотолодке «Чибис» доставила тело погибшего из воды на берег. Причины происшествия выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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