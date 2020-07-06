В Казани в камышах у Волги нашли тело рыбака-пенсионера
Очередное ЧП на воде в Татарстане. В его столице – Казани, во время рыбалки пропал местный житель – 72-летний пенсионер.
Согласно сообщению на номер экстренных служб «112», мужчина ушел на рыбалку на Волгу около жилмассива Займище Кировского района города еще вечером 30 июня. С тех пор он не выходил с близкими на связь.
Сначала спасатели ЗПСО №2 нашли на берегу автомобиль пожилого мужчины. А после местными жителями было обнаружено и тело рыбака-пенсионера. Оно находилось в прибрежных камышах.
- Дежурная смена спасателей совместно с инспекторами Центра ГИМС на мотолодке «Чибис» доставила тело погибшего из воды на берег. Причины происшествия выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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