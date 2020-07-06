Строительство 1 этапа БКК: Завершен монтаж пешеходного перехода
В столице Татарстана продолжается строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК), которое идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, речь идет об участке длинной в 800 метров - от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.
На днях там была завершена установка пролетов надземного пешеходного перехода. Также закончено и переустройство сетей связи. На 90% выполнено переустройство ливневок.
Отметим, что на данном участке 1 этапа БКК к 30 августа 2020 года должна появиться четырехполосная дорога и путепровод длиной 109,7 метра над Фермским шоссе и тот самый надземный пешеходный переход.
ИСТОЧНИК KP.RU