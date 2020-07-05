В Татарстане семь человек выпали из лодки, один погиб
Вечером 4 июля вблизи села Икское Устье Менделеевского района на реке Кама во время лодочной прогулки в результате резкого маневра приблизительно в 300 метрах от берега из лодки выпали 7 человек, в том числе пятилетняя девочка.
Очевидец, проплывавший на лодке на расстоянии около 50 метров от места происшествия, услышал крики о помощи, спас и доставил выпавших в воду людей на берег.
Однако во время нахождения в воде 33-летний мужчина, удерживая жену и ребëнка на поверхности, наглотался воды и, скорее всего, захлебнулся.
На берегу очевидцы пытались оказать ему первую помощь, которая, к сожалению, не увенчалась успехом. По предварительным данным, люди находились в лодке без спасательных жилетов.
ИСТОЧНИК KP.RU