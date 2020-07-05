Житель Ульяновска украл 6 велосипедов

5 Июль 2020 2020-07-05T15:06:12+03:00

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В полицию обратилась жительница Ульяновска. Она рассказала, что у нее украли велосипед. 25 июня потерпевшая оставила транспортное средство на первом этаже в подъезде дома, где проживала, без фиксирующего устройства. Поздно вечером женщина обнаружила, что велосипед пропал..

Аналогичные заявления поступили еще от троих жителей Засвияжского района. Транспортные средства потерпевшие также оставили на лестничных площадках жилых домов.

- В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска задержали подозреваемого в совершении серии краж велотранспортных средств. Им оказался 25 – летний неработающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель областного центра. Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к шести фактам краж велосипедов на территории Засвияжского и Ленинского районов. Похищенные велосипеды мужчина продавал или сдавал в ломбард. Чтобы перекусить тросовый замок подозреваемый использовал ножницы по металлу, - рассказали в пресс-службе МВД региона.

В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU