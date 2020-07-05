2020-07-05T10:10:44+03:00
Спорт

Прифтис остается: УНИКС сохранил главного тренера

Контракт рассчитан на год с возможностью продления еще на сезон
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
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Казанский УНИКС сохранил главного тренера команды. Димитрис Прифтис продолжит руководить клубом из Татарстана в следующем сезоне. По условиям контракта, соглашение можно будет продлить еще на один сезон.

- Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам, - прокомментировали подписание соглашения в пресс-службе УНИКСа.

В минувшем сезоне под руководством Прифтиса УНИКС дошел до четвертьфинала Кубка Европы. Турнир так и не был доигран из-за пандемии коронавируса. В Единой лиге ВТБ, которая также была завершена досрочно, УНИКС финишировал четвертым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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