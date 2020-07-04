В Казани мужчина сломал ноги, упав в овраг
Сообщение о том, что в овраг на улице Карбышева в Приволжском районе столицы Татарстана упал 23-летний мужчина, пришло по телефону "112" в пятницу, 3 июля, в 23.23. Звонил сам пострадавший. Он сообщил, что оступился и упал, выбраться сам не может - похоже, сломал ноги.
На место происшествия выехали спасатели дежурной группы ЗПСО №2 МЧС республики. Они сумели быстро обнаружить то место, откуда упал прохожий. Спустились вниз и обнаружили раненного. Его уложили на жесткие носился и подняли наверх, где сразу передали врачам "скорой помощи".
ИСТОЧНИК KP.RU
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