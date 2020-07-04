В Казани голова 2-летней девочки застряла между прутьев кроватки
Сообщение о том, что в квартире на улице Ершова в Вахитовском районе столицы республики двухлетняя девочка попала в западню, поступило по телефону "112" в пятницу, 3 июля, в 11.45.
Обеспокоенная мама сообщила, что ее дочка играла и просунула свою голову между металлических прутьев кроватки. Вытащить обратно ее не смогла, испугалась и плачет. Вызволить ребенка не может и мама, требуется помощь профессионалов.
Приехавшие спасатели успокоили и маму, и ребенка. Они быстро смогли помочь - разжали прутья кроватки и освободили малышку. Девочку передали ее родительнице, и рассказали женщине о том, как необходимо обеспечивать безопасность детей в быту, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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