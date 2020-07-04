В Казани во время пожара в квартире спасли пенсионерку
Возгорание в квартире на улице Ягодинской в Кировском районе столицы Татарстана, где проживает 82-летняя пенсионерка, начался в субботу, 4 июля, в 3.48. Пожарных вызвали соседи, в их квартиры начал проникать едкий дым. Стучались в квартиру, откуда он и просачивался, но женщина не отвечала.
Прибывшие на место пожара спасатели по трехколленой лестнице сумели проникнуть в окно квартиры пенсионерки. Хозяйку обнаружили в спальне, ее эвакуировали в безопасное место при помощи маски спасаемого.
- Очаг пожара находился в ванной комнате, - сообщили в МЧС Татарстана. - Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Спасенную хозяйку с признаками отравления продуктами горения госпитализирована в БСМП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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